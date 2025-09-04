القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة هيدي كرم تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس”، المقرر عرضه على قناة ON خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري، حيث تعود مجددًا بشخصية رغدة التي قدمتها في الموسم الأول، ولكن هذه المرة بعد تحولات كبرى تضعها في قلب صراعات جديدة.

ففي الحلقات المقبلة، تخرج “رغدة” من السجن عقب قضاء عقوبة في قضية قتل “ليلى”، لتبدأ رحلة انتقامية محمّلة بالطموح لاستعادة قوتها ومكانتها، مستخدمة شبكة علاقاتها القديمة والجديدة، ما يشعل الخلافات ويضاعف حدة الصراع داخل الأحداث.

هيدي كرم تواصل صراعها في “وتر حساس 2” بخطوط درامية مشتعلة وتطورات للشخصية

ويشهد الموسم الثاني إدخال خطوط درامية وشخصيات جديدة تضيف ثراءً وتشويقًا، على رأسهم النجمة غادة عادل التي تجسد دور سيدة عادت من الخارج لإدارة دار أزياء وتتزوج من “رشيد” (محمد علاء)، لتفتح خيطًا دراميًا جديدًا. كما ينضم كمال أبو رية بدور مصمم أزياء مشهور ووالد غادة عادل، في مفارقة مثيرة حين يتزوج من صديقتها المقربة التي تجسدها رانيا منصور، ويشارك أيضًا محمد محمود عبد العزيز بشخصية نجل كمال أبو رية وشقيق غادة عادل، في دور محوري لم يظهر بالجزء الأول.

أبطال المسلسل

المسلسل من إنتاج المتحدة استوديوز، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج وحسن بلاسي، وبطولة: غادة عادل، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفي، رانيا منصور، إلهام وجدي، محمد العمروسي، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعي، عزوز عادل، تميم عبده، ولطيفة فهمي.

الجزء الأول من “وتر حساس”

الجزء الأول من “وتر حساس” دار حول قصة ثلاث صديقات: سلمى، كاميليا، ورغدة، حيث وضعت الخيانة الزوجية والغيرة صداقتهن على المحك، لتكشف الأحداث عن أسرار دفينة وتقود إلى مواجهات مثيرة، وهو ما يمهد لمزيد من التشويق في الموسم الجديد.