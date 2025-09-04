نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمحاضرات وورش فنية وعروض فنية.. ثقافة القليوبية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة، وأقامت مكتبة القصاصين محاضرة بعنوان "في ذكرى المولد النبوي الشريف.. دلالات وعبر" تحدث خلالها الشيخ محمد عطية، عن مكانة الرسول الكريم، وأشار إلى ضرورة استلهام قيم الرحمة والتسامح والوسطية من السيرة النبوية، مؤكدا على أن ذكرى المولد ليست مجرد احتفال بل دعوة للتجديد الروحي.

بيت ثقافة التل الكبير

كما أقام بيت ثقافة التل الكبير محاضرة أكد خلالها الشيخ بهاء عبد العزيز، على سماحة النبي وعدله ورحمته مع الجميع، أعقبها ورشة تصميم لوحات فنية بمرسم الطفل.

كما شهدت مكتبة علي الراعى بالرياح، ورشة تصميم نموذج لعروسة المولد بخامات معاد تدويرها.

فرع ثقافة الإسماعيلية

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، أعدت مكتبة السبع آبار الثقافية، لقاء بعنوان "شخصية ومعلومة" تضمن مناقشة السيرة الذاتية لعالم المصريات الدكتور سليم حسن بمناسبة ذكرى وفاته، وأهم المناصب التي شغلها، وأشهر مؤلفاته، من أبرزها موسوعة "تاريخ مصر القديمة"، وأعماله الميدانية في التنقيب عن الآثار بمنطقتي الجيزة وسقارة، وكذلك اكتشافاته الأثرية مثل مقبرة "رع ور" ومقبرة الملكة "خنتكاوس".

فيما استضاف قصر ثقافة الإسماعيلية، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "فن الإلقاء" ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تحدث خلالها الفنان خالد عبد السلام، عن أسس ومهارات الإلقاء المسرحي، أعقبها تدريبات عملية، شهدت حضور د. شعيب خلف، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وشيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية.