دعاء حكم تنضم إلى مسلسل “قسمة العدل” مع إيمان العاصي

القاهرة - محمد ابراهيم - انضمت الفنانة دعاء حكم إلى فريق عمل مسلسل “قسمة العدل”، بطولة النجمة إيمان العاصي، والذي يواصل صُنّاعه التحضيرات النهائية استعدادًا لانطلاق التصوير الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه ضمن الموسم الشتوي خارج سباق رمضان، من خلال المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدّم دعاء في المسلسل إحدى الشخصيات الرئيسية التي تحمل أبعادًا مؤثرة في الأحداث.

تفاصيل المسلسل

العمل من إنتاج United Studios – المتحدة استوديوز، تحت إشراف المدير التنفيذي دينا كريم، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: رشدي الشامي، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، علاء قوقة، مع استمرار التعاقدات مع باقي الأبطال خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل "قسمة العدل"

وتدور أحداث “قسمة العدل” حول قضية شائكة تمس المجتمع المصري، إذ يطرح العمل تساؤلات جريئة حول المساواة بين الذكور والإناث في الميراث، من خلال فرضية: ماذا لو حصلت الابنة على نصيب مساوٍ لشقيقها الذكر من تركة والدها؟ لتفتح هذه الفكرة نقاشًا واسعًا عن العدل والتمييز وأثرهما على حياة النساء بعد وفاة الأب.

ويعيد المسلسل التعاون بين دعاء حكم وإيمان العاصي بعد مشاركتهما معًا في مسلسل “جعفر العمدة” للنجم محمد رمضان خلال موسم رمضان 2023، حيث جسدت دعاء شخصية شقيقة البطل، بينما لعبت إيمان دور زوجته، وحقق العمل وقتها نجاحًا كبيرًا.



آخر أعمال دعاء حكم

يُذكر أن دعاء حكم أطلت على جمهور رمضان الماضي في مسلسل “النص” بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر، والذي استند إلى معالجة درامية مستوحاة من كتاب “مذكرات نشال” للباحث أيمن عثمان، ومن تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.