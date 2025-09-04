نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مدحت صالح وآمال ماهر يحييان حفلًا ضخمًا بقصر عابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجمان مدحت صالح وآمال ماهر لإحياء حفل غنائي كبير يوم 5 أكتوبر المقبل داخل قصر عابدين، في سهرة استثنائية تنظمها مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث طُرحت التذاكر بالفعل عبر موقع “تذكرتي” بأسعار تبدأ من ألف جنيه.

ألبوم “حاجة غير” لآمال ماهر

ويأتي الحفل بعد طرح آمال ماهر ألبومها الجديد “حاجة غير”، الذي يضم 10 أغنيات متنوعة، استحوذ الشاعر نادر عبد الله على النصيب الأكبر منها بكتابة 6 أغانٍ. ومن أبرز أعمال الألبوم: “حاجة غير” من ألحان أحمد إبراهيم وتوزيع شريف مكاوي، و“ليه سكتوا؟”كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

مدحت صالح وآمال ماهر يحييان حفلًا ضخمًا بقصر عابدين 5 أكتوبر المقبل

كما يتضمن الألبوم أغنية “اتراضيت” كلمات أحمد المالكي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخولي، و“نسيت اسمي”كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، إلى جانب “لو لينا عمر” من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

ومن الأغاني الأخرى: “عقدة حياته” كلمات نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، و“خبر عاجل” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما، و"رقم واحد” كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، بالإضافة إلى “مضمونة” كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف، وأخيرًا “يا جبروتك” كلمات عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.