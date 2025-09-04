نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسن عادل يتحدث لـ يارا أحمد عن أصعب اللحظات في حياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحسن عادل لـ يارا أحمد: ثماني سنوات كأنها يوم واحد بعد وفاة صديقي محمد

كشف المطرب الحسن عادل، خلال استضافته في برنامج بعد الغياب مع الإعلامية يارا أحمد، عن أصعب الفترات التي مر بها في حياته، من فقدان صديق عزيز إلى تجربة حب مؤلمة، مؤكدًا أن الحياة لا تتوقف رغم الصعاب، وأن النجاح والمثابرة هما السبيل للاستمرار.

وعن حالته بعد الغياب، قال: "مررنا بالكثير من الأمور الصعبة، وأحيانًا لا تكون سهلة على أي شخص، لكننا نطور من أنفسنا ونحاول أن ننجح حتى نتجاوز ما حدث أو ما يؤثر فينا. هناك من يتأثر بالسلب، وهناك من يتأثر بشكل إيجابي أكثر".

وأضاف الحسن عادل: "في بداياتي كان لدي صديق قريب مني للغاية، كنا طوال الأسبوع معًا، نعمل ونتمرن ونعيش كل لحظة معًا، حتى أنه في أحد الأيام قرر أن يعمل بمفرده، وفي اليوم التالي مباشرة وصلني خبر وفاته. كان ذلك صعبًا للغاية لأننا كنا معًا في اليوم السابق".

وكشف تفاصيل الصدمة قائلًا: "كان في طريق سفر، فاصطدمت سيارته بسيارة نقل أنهت كل شيء، رحل عن الدنيا، لكنني لم أصدق ولم أستوعب، ولم أبكِ مطلقًا. كنت متواجدًا في مكان الحادث لفترة طويلة، وكان من العسير إدراك أن ذلك اللقاء كان الأخير".

وعن ذكرياته مع صديقه، قال: "ثماني سنوات مرّت وكأنها يوم واحد، فالمحبة التي جمعتنا كانت حقيقية. كان سندي في كل شيء، وبعد رحيله عوضني الله بصديقي الحسين، الذي أصبح بمثابة أخ يعرف كل أسراري ويحمل عني همومي".

كما تحدث عن تجربة حب صعبة قائلًا: "تعرفت على فتاة مميزة في مجال الرياضة، وبادلتني مشاعرها، وحين اكتشفت إصابتها بسرطان في الصدر، شعرت بحيرة بين الحب والتعاطف. لكنني قررت أن أكون إلى جوارها، وساندتها حتى خطبتها في المستشفى قبل وفاتها. كانت تلك صدمة كبيرة في حياتي".

وأشار إلى الدروس التي خرج بها من هذه التجارب قائلًا: "الإنسان لا يعرف قيمة ما يملك إلا بعد أن يفقده، سواء كانت الصحة أو الحياة أو الأشخاص الذين يحبهم. علينا أن نتجاوز الصعاب ونواصل حياتنا وننجح من أجل أنفسنا ومن أجل من حولنا".

واختتم الحسن عادل حديثه برسالة مؤثرة: "الحياة لا تتوقف، قد نشعر بالوجع والانكسار، لكن لا بد أن نكمل المشوار ونحقق النجاح، فهناك أشخاص آخرون ينتظرونك ويدعمونك. عش من أجل نفسك ومن أجل من تحبهم".