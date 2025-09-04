أعمال أبو بكر خيرت وبوتشينى وفيردى فى إفتتاح موسم أوركسترا الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - بمناسبة إطلاق الثقافة المصرية للموسم الفنى الجديد 2025-2026 لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تقام احتفالية كلاسيكية كبرى تحت عنوان فانتازيا يقدمها أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا فى بمشاركة المغنيين السوبرانو منى رفلة، الميتزو سوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت، الباريتون رضا الوكيل، الباص عماد عادل مع الكورال تدريب باسكال روزيه ومن إخراج حازم رشدى وذلك فى التاسعة مساء الجمعة 5 سبتمبر على المسرح الكبير.

يضم البرنامج مختارات من أعمال كبار المؤلفين العالميين منها المتتالية الشعبية لـ أبو بكر خيرت، متتالية فتاة آرل لـ جورج بيزيه، الرقصات البولوفستية لـ أليكسندر برودوين، مختارات من أوبرات حلاق إشبيلية لـ جواكينو روسينى - توسكا وتوراندوت لـ جياكومو بوتشينى - الكونت هوفمان لـ جاك أوفينباخ، التروفاتورى - لاترافياتا لـ جوزيبى فيردى.

تأتى الإحتفالية لتعلن بدء موسم فنى جديد حافل بالعروض الإبداعية المتنوعة والمميزة التى تشمل مختلف ألوان الفنون الجادة وتجمع بين الأصالة والمعاصرة لتؤكد دار الأوبرا مكانتها كمنارة للفنون الرفيعة فى مصر والعالم العربى.