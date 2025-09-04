بالفيديو.. عاصفة من التصفيق الحار للإشادة بفيلم "صوت هند رجب" بمهرجان فينيسيا

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل اليوم جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بعاصفة من التصفيق الحار لعدة دقائق، فيلم "صوت هند رجب" بعد انتهاء عرضه العالمي الأول.

الفيلم الذي قامت بإخراجه المخرجة التونسية كوثر بن هنية، وتشارك في إنتاجه قنوات ART يستعيد اللحظات الأخيرة في حياة الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات) التي قتلتها نيران الجيش الإسرائيلي في غزة مطلع عام 2024.

جدير بالذكر أن الفيلم يحظى بدعم عدد كبير من نجوم هوليوود، وينافس على جائزة الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، على أن ينتقل لاحقًا إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي ضمن قسم Special Presentations يوم 7 سبتمبر.