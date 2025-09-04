كريم محمود عبد العزيز بطل "احنا والقمر جيران" بتوقيع هادي الباجوري وتامر حبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد منذ قليل النجم كريم محمود عبد العزيز مع المنتج أحمد السبكي على بطولة فيلم بعنوان "احنا والقمر جيران"، وبداية عقد جلسات فنية للتحضير له وبدء التصوير والعمل من إخراج هادي الباجوري وتاليف تامر حبيب وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

كما تم التعاقد ايضًا مع المؤلف تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري وقد صرح احمد السبكي أن العمل سيكون به العديد من المفاجآت الكبرى للجمهور.

أعمال كريم محمود عبدالعزيز:

ويذكر أن يقوم حاليًا كريم محمود عبدالعزيز بتصوير مشاهده في فيلم طلقني، يضم نخبة من الأسماء اللامعة في الوسط الفني، حيث يشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة التي يراهن عليها المخرج في تقديم طاقة جديدة للسينما المصرية. الفيلم من تأليف الكاتب الغنائي والسينمائي أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ومن إنتاج شركة «نيو سينشري» والمنتج زيد الكردي، في توليفة فنية تجمع بين الخبرة والحداثة.