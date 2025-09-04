علي البيلي: بتجاهل التعليقات السلبية وكواليس كتالوج كانت صعبة

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الطفل الموهوب علي البيلي ضيفًا على برنامج اصحى بإنرجي عبر محطة راديو إنرجي 92.1 مع باسم كميل وسارة المنذر للحديث عن نجاحه في مسلسل لام شمسية الذي شارك في موسم رمضان الماضي.



وقال علي البيلي إنه متابع جيد لمحطة راديو إنرجي وكان يتمنى استضافته خلاله منذ فترة، مشيرًا إلى أن هذه أول مقابلة إذاعية له.

وأشار علي البيلي إلى أنه حصل على ورشتي تمثيل لكنه حينما يقف أمام الكاميرا يندمج من كثرة حبه للتمثيل.



وأوضح علي البيلي أنه صوّر مسلسل كتالوج الذي عرض مؤخرا عبر منصة نتفليكس قبل لام شمسية الذي طرح في رمضان الماضي.



وكشف علي البيلي عن أصعب مشاهده في مسلسل كتالوج حينما كان يلعب كرة القدم لفترة طويلة في الملعب، مشيرا إلى أن كواليس العمل كانت صعبة وموترة ولكنها ممتعة.



أما مسلسل لام شمسية فكان أصعب مشاهده حينما بكى في غرفته في الحلقة الثانية مشيرًا إلى أنه يحب القيام بالمقالب في كواليس التصوير بشكل دائم.



وكشف الطفل علي البيلي عن طريقة معاملته مع التعليقات السلبية عبر السوشيال ميديا وهي التجاهل والاستفادة من التعليقات الإيجابية.