ريهام عبد الغفور تبدأ تصوير مشاهدها الأولى في "سنجل ماذر فاذر"

أحمد جودة - القاهرة - بدأت النجمة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها الأولى من المسلسل الجديد سنجل ماذر فاذر، لتعود من جديد إلى الساحة الدرامية بعمل يجمع بين الرومانسية والكوميديا الخفيفة.

وتحرص ريهام من خلال هذا المسلسل على تقديم شخصية جديدة تعكس جزءًا من الواقع الاجتماعي بطريقة إنسانية وطريفة، وهو ما يضيف تنوعًا إلى مسيرتها الحافلة بالأعمال المميزة.

انطلاق تصوير مسلسل سنجل ماذر فاذر

بعد نجاح "220 يوم".. الصبّاح إخوان يواصلون التميز

المسلسل الجديد يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة الصبّاح إخوان في مسلسل 220 يوم، والذي تصدّر نسب المشاهدة في مصر وعدة دول عربية. ويمثل سنجل ماذر فاذر خطوة جديدة للشركة نحو تقديم محتوى مختلف يواكب تطلعات الجمهور، حيث تمزج أحداثه بين الدراما الاجتماعية والكوميديا الرومانسية الخفيفة، في إطار 15 حلقة قصيرة الإيقاع.

قصة اجتماعية بروح كوميدية

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المواقف اليومية التي يعيشها أبطال العمل، حيث تتقاطع قصص الحب مع التحديات الاجتماعية، في قالب خفيف يقدم مزيجًا من الكوميديا والدراما.

ويهدف العمل إلى إبراز ما تمر به العلاقات الإنسانية من مواقف متناقضة بين الجدية والطرافة، مما يمنح المشاهد تجربة قريبة من حياته الواقعية.

أبطال العمل وموعد العرض

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور كل من شريف سلامة، هنادي مهنا، محمد كيلاني، إضافة إلى عدد من النجوم الشباب. العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، ومن المتوقع عرضه عبر منصة شاهد خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الجديد.