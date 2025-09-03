نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يشهد انطلاق الموسم الفني الجديد لدار الأوبرا المصرية بحفل النجم محمد ثروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، مساء أمس، انطلاق الموسم الفني الجديد لدار الأوبرا المصرية من المسرح الكبير، وذلك باحتفالية خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أحياها النجم الكبير محمد ثروت بمشاركة نجوم فرقة الموسيقى العربية، وبحضور المهندس محمد إبراهيم شيمي، وزير قطاع الأعمال، والسيد السفير طارق الأنصاري، سفير دولة قطر لدى القاهرة.

وأكد وزير الثقافة أن بدء الموسم الفني للأوبرا بهذه المناسبة الدينية العطرة يجسد الدور التنويري للفنون في ترسيخ القيم الروحية والإنسانية، مشيرًا إلى حرص وزارة الثقافة على أن تكون الفنون وسيلة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والوعي المجتمعي.

ووجّه وزير الثقافة التحية للفنان الكبير محمد ثروت على أدائه المتميز الذي عكس نموذجًا للفن الراقي القادر على ملامسة وجدان الجمهور وحمل رسالة إنسانية سامية. كما وجّه التحية لنجوم دار الأوبرا وفرقة الموسيقى العربية على جهدهم في إنجاح الحفل.

وأعرب وزير الثقافة عن تمنياته لدار الأوبرا المصرية بموسم فني جديد يواصل رسالتها الثقافية والفنية في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الروحية والجمالية، بما يعكس مكانة مصر الرائدة على الساحة الفنية إقليميًا ودوليً.

وأحيا الحفل النجم محمد ثروت بمصاحبة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، وبمشاركة نجوم فرقة الموسيقى العربية: أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي، وأميرة أحمد.

وتضمن برنامج الحفل باقة من الأغاني الدينية والروحانية منها: روضة الهادي، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبي، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، وعليك سلام الله، يا رسول الإنسانية، متجمعين عند النبي.

كما قدّم نجوم الموسيقى العربية عددًا من الأغنيات منها: ألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، أم النبي، اتعلمي يا دنيا، إلى جانب مقطوعة موسيقية خاصة بالمناسبة.