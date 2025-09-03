الرياض - كتبت رنا صلاح - فتح الفنان المصري أحمد السعدني قلبه، خلال برنامج ABtalks مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، متحدثًا بصراحة عن طفولته، علاقته بوالديه، الصدمات العاطفية، ورؤيته الفلسفية للحياة.

أحمد السعدني يكشف أسرار الطفولة والعلاج النفسي

واسترجع السعدني ذكريات طفولتة التي تركت أثرًا نفسيًا طويلًا، منها نومه بجوار ورق حائط يحمل رسومات لغابة مرعبة، وقال: "كنت مبعرفش أنام"، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل البسيطة قد تترك جروحًا تستمر لعقود.

وأضاف: "أنا بكره يوم عيد ميلادي، وليلة عيد ميلادي الساعة 12 بالليل بقفل التليفون واختفي".

وأكد السعدني إن الإنسان لا يملك الكثير من الاختيارات في الحياة، معتبرًا أن الزواج والطلاق والرزق أمور تُفرض على الفرد دون تخطيط، وأضاف: "أنا سايب نفسي زي اللي راكب الموجة بالبورد ويحصل اللي يحصل".



وتحدث السعدني عن والده الفنان الراحل صلاح السعدني، مؤكدًا أنه يشكل امتدادًا له على المستوى الإنساني والفكري، وقال: "أنا كلي نسخة من أبويا... كنت صغير ومش فاهمه، بس مع الوقت بدأت أقدّره". واستعاد نصيحة والده له في بداية مشواره الفني: "صدق جدًا اللي إنت بتعمله، لو صدقته الناس هتصدقه".



أما عن والدته، فوصفها بأنها "بحر من العطاء"، مشيرًا إلى أنها نموذج نادر في الكرم الإنساني والتفاني الأسري، وقال: "اتعلمت منها حاجة لا تطبق، وهي العطاء".



وكشف السعدني عن أزمة عاطفية مرّ بها في سن 16، دفعته لزيارة طبيب نفسي، وقال: "كنت بحب واحدة جدًا ومكنتش عارف أتجاوز، رحت للدكتور مرة وماساعدنيش، لكن التجربة فادتني".

وأوضح أن والده اصطحبه لطبيب نفسي في طفولته، ما ساعده على كسر الحاجز النفسي تجاه العلاج، وأضاف: "اتعلمت من وأنا صغير أطلب مساعدة من حد متخصص لو في حاجة مش قادر عليها، مش عيب".