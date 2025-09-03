الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الفنانة المصرية مي عمر انتقادات لاذعة لأحد المخرجين، دون أن تذكر اسمه، متهمة إياه بالتناقض في موقفه من تصدّر الأعمال الفنية للترند.

منشور ناري من مي عمر يثير الجدل حول الترند

وقالت مي عمر في تدوينة شاركتها عبر خاصية "ستوري"، إن هذا المخرج كان قد سخر في رمضان الماضي من الفنانين الذين يحتفلون بتصدرهم الترند، معتبرًا أن "الترند ليس هدفًا، وأن الفن لا يُقاس بالأرقام"، واصفة كلامه بأنه "تنظير وفزلكة على أعلى مستوى".



وأضافت أنها اختارت الصمت حينها، لكنها توقعت أن يتغير موقفه بمجرد اقتراب مسلسله من قوائم الترند، وهو ما حدث بالفعل، حيث احتفل لاحقًا بتصدر عمله، حتى لو لفترة قصيرة، وعلّقت بسخرية: "هو الترند كان وحش في رمضان وبقى جميل دلوقتي؟".



وأوضحت مي عمررغم لهجتها النقدية، أنها لا تعارض فرحة أي فنان بنجاحه، مؤكدة أن التعب والمجهود يستحقان الاحتفال، لكنها انتقدت ما وصفته بـ"المنظرية" والادعاء بأن الترند لا يعني شيئًا، قبل أن يتحول إلى مصدر فخر عند تحقيقه.



وتابعت متسائلة عن سبب ازدواجية المواقف: "ليه إحنا شطار جدًا في إننا نحرّم على غيرنا حاجة، ولما تيجي في ملعبنا تبقى فجأة أحلى حاجة في الدنيا؟".



واختتمت منشورها برسالة واضحة: "في الآخر… الترند مش هدف، غير لما يبقى معانا!"، مؤكدة أن كلامها لا يخص أي نجم من المشاركين في العمل، بل موجّه فقط لمن وصفتهم بالمتناقضين في مواقفهم.