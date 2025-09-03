نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فؤاد هنو يفتتح مهرجان القاهرة لمسرح العرائس الدورة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق مهرجان القاهرة لمسرح العرائس في دورته الأولى التي تحمل اسم الفنان الراحل جمال الموجي، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وإشراف الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتقدم لجنة الورش بالمهرجان محاضرة بعنوان "Masterclass في إخراج مسرح الطفل ودمج العرائس"، يقدمها الفنان عادل الكومي يوم الأربعاء 3 سبتمبر بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون الجديدة بشارع اليابان.

تفاصيل المحاضرة

وتتناول المحاضرة عدة محاور أساسية، أبرزها اختيار الفكرة والمعالجة المناسبة للطفل باعتبارها الأساس، وضرورة انتقاء عناصر العمل بعناية من شعراء وملحنين ومهندسي ديكور ومصممي أزياء واستعراضات، على أن يكونوا على دراية كاملة بمسرح الطفل، كما تسلط الضوء على كيفية دمج العرائس في العروض المسرحية الموجهة للأطفال مع تقديم نماذج عملية لذلك.

تفاصيل المهرجان

يذكر أن المهرجان أسسه ويرأسه الدكتور حسام محسب، فيما يتولى إدارته الدكتور محمود فؤاد صدقي.