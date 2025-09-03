نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورد الخال تسقط الأقنعة وتهاجم بعض الفنانات وتتكلم عن موقفها من السلام (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة جديدة من برنامج "مع ماجد"، جلست الممثلة اللبنانية ورد الخال أمام الإعلامي ماجد حيدر في حوار استثنائي، حمل الكثير من الصراحة والعمق والبوح.

تصريحات ورد الخال

كشفت ورد عن أفكار لم تتطرق إليها من قبل، فتحدثت عن معنى السلام وموقفها التطبيع. ولم تخف حلمها الكبير في زيارة فلسطين، حيث القدس وبيت لحم.

وفي جانب إنساني مؤثر، توقفت الخال عند محطات الفقدان التي عاشتها، وعن خيبات تركها أشخاص في حياتها "هروا مثل أوراق الشجر"، كما وصفت، تاركين فراغا وتجارب صعبة شكلت جزءا من مسيرتها ونضجها. كذلك لم تتردد في مهاجمة الكذب والادعاء الذي يحيط ببعض العلاقات والأشخاص، معتبرة أن الصدق وحده قادر على الصمود وهاجمت بعض الفنانات الذين يستعرضون أغراضهم على السوشيل ميديا.

الحوار أضاء على ورد الخال كإنسانة قبل أن تكون فنانة؛ امرأة تحمل جرحها ووعيها، ترفض السطحية والكذب، وتبحث عن معنى أعمق للحياة والفن. وبصراحتها وجرأتها، منحت الجمهور فرصة لاكتشاف جانب جديد منها، لم يكشف من قبل.