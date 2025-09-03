حسين الجسمي قدم اللون المصري بروح عصرية في أغنية "أجمل خلق الله" ضمن ألبوم HJ2025

القاهرة - محمد ابراهيم - من بين أغنيات ألبومه الجديد HJ2025، قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي عمله المميز "أجمل خلق الله"، الذي يجمع بين الإحساس الصادق والإيقاع المصري المحبوب والأكثر انتشارًا في مصر والوطن العربي.

جاءت كلمات الأغنية محمّلة بالصور الشعرية القريبة من القلب، فيما أضفى اللحن والتوزيع نبضًا عصريًا منح الجسمي مساحة استثنائية لإبراز قوة صوته وأدائه المعبر.

تفاصيل أغنية حسين الجسمي الجديدة

الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

وقد نجح الجسمي في تجسيد النص بإحساسه العميق، ما جعل العمل يلامس المستمع مباشرة ويترسخ كواحد من أبرز أعمال الألبوم.

نجاح أغنية “أجمل خلق الله ”

وسرعان ما بدأت "أجمل خلق الله" بالانتشار عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا مع تداول مقاطعها في الفيديوهات القصيرة والتحديات الموسيقية، مما عزّز من قربها إلى الجمهور ورسّخ حضورها كأغنية لافتة في الألبوم.

وقد طُرحت الأغنية عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على "يوتيوب"، إلى جانب كافة المنصات الموسيقية العالمية، كما تبث حاليًا عبر الإذاعات في مصر، الإمارات، والدول العربية، لتواصل مسيرة الألبوم في تقديم رؤى موسيقية متجددة تعكس حرص الجسمي على تطوير الأغنية العربية الحديثة.