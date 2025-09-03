عمرو الليثي: "عوض ربنا كبير.. والفرج يأتي من حيث لا نحتسب"

القاهرة - محمد ابراهيم - في رسالة مؤثرة حملت الكثير من الأمل والتفاؤل، وجه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر مقطع فيديو قصير نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي كلمات دعم وإلهام لكل من يمر بلحظات ضيق أو يشعر بخسارة، مؤكدًا أن عطاء الله لا حدود له، وأن الفرج دائمًا يأتي من أبواب لم تخطر على البال.

رسالة أمل ودعوة للصبر

قال الليثي إن الله يمنحنا من فضله بلا حساب، ويزرع في طريق الإنسان نورًا بعد عتمة طويلة قد يظن أنها بلا نهاية. وأضاف أن ما يعتقده الإنسان انسدادًا في الأبواب ليس إلا تمهيدًا لفتح أبواب خير جديدة، داعيًا الجميع إلى الصبر واليقين بأن العوض الإلهي قادم لا محالة.

أوضح الإعلامي أن الله قد يرسل الفرح من "باب مقفول" لم يكن على بال صاحبه، ليؤكد أن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وأن الخير يمكن أن يطرق الأبواب فجأة ليملأ القلب بالطمأنينة والراحة بعد مشقة وانتظار طويل.

عمرو الليثي: وعد الله بالعوض حق

اختتم الليثي كلماته قائلًا: "لو زعلان وحاسس إنك خسرت كتير، صدقني ربنا هيعوضك باللي يطمنك ويريح بالك، وهيعطيك أضعاف اللي فاتك في الوقت الصح وبالطريقة اللي عمرك ما كنت تتوقعها."