لميس الحديدي تشيد بفيلم "ضي": "ملأ روحنا بالرحمة والأمل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أشادت الإعلامية لميس الحديدي بفيلم "ضي" الذي شهد عرضه الخاص مساء أمس الإثنين، مؤكدة أنه يمثل تجربة إنسانية وفنية فريدة تعكس صورة مصرية أصيلة وتعيد الجمهور إلى سحر الشاشة الفضية.

وقالت الحديدي في وصفها للفيلم: “في ليلة كلها ضي.. كان الافتتاح المصري لفيلم ضي هذه الحكاية الإنسانية الملهمة التي تقدم صورة مصرية رائعة للفتى النوبي الألباينو (عدو الشمس) صاحب الصوت الذهبي والذي يعاني من التنمر في قريته البعيدة لكنه يحلم بالغناء ونشاركه رحلته من النوبة إلى القاهرة لينضم لبرنامج الفويس".

وأضافت لميس الحديدي، قائلة: “يصطحبنا المخرج المبدع كريم الشناوي من أقصى الصعيد إلى القاهرة في لوحات فنية تكشف بلدنا الجميلة التي نكاد ننسى حلاوتها وسط الهموم، وتبكيك شاعرية الكاتب هيثم دبور أحيانًا وتضحكك في أحيان كثيرة أخرى، بينما يصيبك صوت محمد منير بالشجن والحنين والوجع حتى تصل للنهاية مع أغنية إيهاب عبد الواحد الرائعة عن الضي”.

وتابعت الإعلامية حديثها مؤكدة على قوة الأداء التمثيلي في الفيلم، قائلة: "الأم إسلام مبارك هذه الممثلة السودانية العبقرية لا تحتاج إلا أن تنظر إلى ابنها المصاب بداء عداوة الشمس حتى تعيش معها كل المشاعر المتضاربة، المدرسة الشابة أبلة صابرين أسيل عمران الفنانة السعودية الرائعة التي تشعر أنها أختك أو فعلًا أبلة صابرين.. الشاب بدر محمد الذي قدم ببراعة دور ضي رغم صعوبته. أما نجوم الشرف أحمد حلمي، محمد منير، محمد شاهين، عارفة عبد الرسول، محمد ممدوح، أمينة خليل، صبري فواز فقد قدموا بطولات وليس أدوار شرف.

وسعدت أني شاركت معهم بدور صغير في ختام رحلة ضي".

واختتمت الحديدي رسالتها بكلمات مؤثرة تعكس أثر الفيلم عليها وعلى الجمهور: "شكرًا لكم جميعًا على الضي الذي ملأ روحنا طوال مدة مشاهدتنا وبقي معنا بمعانٍ كثيرة ضد التنمر، مع الرحمة، الأمل وحاجة كده في الفيلم ده بتطلعك بتحب مصر والمصريين قوي قوي قوي. شاهدوا فيلم ضي.. إنه سينما تعيدنا لأصل الشاشة الفضية الساحرة."

الفيلم من إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور، وشارك في بطولته بدر محمد، إسلام مبارك، أسيل عمران، إلى جانب ظهور خاص لمجموعة من كبار النجوم. وقد لاقى العرض الخاص ردود فعل إيجابية واسعة من الحضور الذين وصفوه بعمل استثنائي يجمع بين قوة الفكرة، عمق الرسالة، وإبداع الصورة.