لبنى عبد العزيز ضيفة "صاحبة السعادة" في أمسية من الزمن الجميل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة الأحد الموافق 7 سبتمبر من برنامجها "صاحبة السعادة"، النجمة الكبيرة لبنى عبد العزيز، إحدى رموز السينما المصرية الكلاسيكية، في لقاء خاص يحمل عبق الذكريات ويستعرض محطات من تاريخ الفن المصري.

ضيافة لبنى عبد العزيز في صاحبة السعادة

وخلال السهرة، تتحدث لبنى عبد العزيز عن أبرز مراحل مشوارها الفني، وتشارك الجمهور ذكرياتها مع كبار نجوم السينما، إلى جانب كشفها لكواليس أعمالها الخالدة التي رسخت مكانتها في وجدان المشاهدين.

حكايات لبنى عبد العزيز

كما تتناول اللقاءات مواقف إنسانية وفنية أثّرت في شخصيتها، وتروي حكاياتها مع زملاء وأصدقاء من جيل الرواد.

الحلقة تعد بمثابة رحلة عبر الزمن، تمتزج فيها الحكايات بالضحكات والحنين، لتمنح المشاهدين أمسية استثنائية تعيدهم إلى سحر السينما المصرية في أوج تألقها.