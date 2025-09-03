خالد جلال وأبطال "حواديت" ضيوف معكم منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان خالد جلال ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي في اللقاء المقرر إذاعته في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين.

ويحكي المخرج المسرحي عن تجربته الثرية داخل مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية وكيف تحول لمنجم لنجوم الوسط الفني.

أبطال مسرحية حواديت

ويشارك في اللقاء أبطال مسرحية حواديت، خريجي الدفعة الأخيرة من مركز الإبداع الفني، والذين عبروا عن امتنانهم للتجربة التي أثقلت مهاراتهم ووضعتهم على سلم الفن بشكل سليم.

وقال جلال إنه سعى خلال 23 عامًا لصناعة فنان شامل، يجيد التمثيل والارتجال والغناء والاستعراض، وكذلك ينكي لديه الذائقة الفنية ويجعله مسار متابعة لكبار الصناع في الوسط الفني.

وأشار أبطال مسرحية حواديت إلى الطريقة التي صنعوا بها تجربتهم المميزة من خلال الارتجال وغزل المشاهد تحت إشراف جلال.

مسرحية قهوة سادة

وتحدث جلال عن تجربة مسرحية قهوة سادة التي أحدثت ضجة كبيرة عاشها الشارع المصري، وعن الأسماء التي حضرت العرض من كافة المجالات بين مجوم المجتمع والفن وكذلك القادة السياسيين في مصر والعالم العربي.