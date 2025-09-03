نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء حامد تكشف القمر الدموي في 7 سبتمبر يغيّر مسار الأبراج.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وفاء حامد الباحثة في علم الطاقات والمشهد الفلكي، على أن اكتمال القمر الدموي في يوم 7 سبتمبر الجاري يحمل تأثيرات قوية على طاقات الأبراج، خاصة أنه يتزامن مع حدث فلكي لافت يتمثل في كسوف الشمس يوم 21 سبتمبر.

وأوضحت أن القمر الدموي سيكون في برج الحوت المائي، بينما يقع الكسوف في برج العذراء الترابي، مشيرةً إلى أن هذه الظواهر ترتبط مباشرةً بولادة القمر الجديد التي حدثت في برج العذراء يوم 23 أغسطس، عقب انتقال الشمس إلى نفس البرج بيوم واحد فقط.

وأضافت أن هذا الاقتران النادر بين القمر والشمس أنتج موجة طاقية قوية يُتوقع أن تُحدث تحولات عميقة على المستويين الفردي والدولي.

وبناءً على ذلك، نستعرض لكم فيما يلي تأثيرات القمر الدموي على الأبراج خلال شهر سبتمبر:

- برج العذراء



القمر الدموي يضعك أمام قرارات مهمة تخص حياتك العاطفية والمهنية، قد تبدأ علاقة جديدة أو تنهي أخرى، وتجد نفسك أمام شراكات عمل تحتاج لحسم، اهتم أيضًا بأمور الأبناء ووازن خطواتك بهدوء.



- برج الميزان



يترك القمر الدموي أثرًا مباشرًا على صحتك، ما يجعلك أكثر حرصًا على الفحوصات الطبية والاهتمام بعافيتك، كما يفتح لك المجال لاحتمالات تخص السفر أو تغيير مكان الإقامة أو حتى البيت، على الصعيد العاطفي قد تبدأ قصة حب جديدة تُحدث تحولًا مهمًا في حياتك.



- برج القوس



القمر الدموي يفتح باب التغييرات في السكن أو السيارة، قد تشعر بالتعب قليلًا وتواجه خلافًا، لكن ببعض المرونة تمر الأمور بسلام.



- برج الحمل



يدفعك القمر الدموي إلى التحرر واكتشاف جوانب جديدة في نفسك، لتبدأ مرحلة من الوعي، تتغير طريقة تفكيرك لتصبح أكثر عقلانية وهدوءًا وثباتًا، حيث تسعى لإبعاد أي مؤثرات سلبية عن قراراتك.



- برج السرطان



يدفعك القمر الدموي إلى التوسع وكسر الروتين، فتتحرر من أجواء التوتر التي رافقتك مؤخرًا، وتفتح أمامك الأبواب لاكتشاف آفاق جديدة عبر السفر أو من خلال تغيير عميق في طريقة تفكيرك ونظرتك للحياة، كما أن هذه المرحلة تمنحك فرصًا لتحقيق انتصارات ملموسة في بعض القضايا التي شغلتك سابقًا.

- برج الجدى



مع القمر الدموي تزول العقبات وتنجلي ضبابية الرؤية التي كانت تعرقل خطواتك، ليزداد تركيزك وتحقق نجاحات ملموسة، المرحلة تحمل لك فرصًا قوية تتعلق بتوقيع عقود أو شراكات جديدة، إلى جانب بشائر إيجابية تعزز ثقتك