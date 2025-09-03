نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رمز مشرف للسيدة المصرية"..محمد سامي يشيد بموهبة منى زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج محمد سامي عن إعجابه الشديد بموهبة النجمة منى زكي، مؤكدًا أنها رمز مشرف للسيدة المصرية، موضحًا سبب اختلافها عن فنانات جيلها، وذلك عبر حسابه بـ “فيسبوك”.

منشور محمد سامي

وكتب محمد سامي قائلًا: "كنت بتكلم مع من زكى بسلم عليها وقعدت أتكلم معاها شوية، وأدخل من موضوع لموضوع وبعد ما قفلت سألت نفسي أكثر من سؤال، ليه منى زكي فارقة كتير ؟، ليه عندها بريق من نوع خاص، ليه هي النجمة الأهم والموهبة الأكبر، ليه هي سابقة جيلها بفرق كبير جدا رغم إن جيلها قوي وفيه زميلات نجوم حقيقيين علي جميع المستويات وموهوبين وناجحين وقدموا أعمال مهمة ولكن محدش وصل لأنه يبقى منى زكي".

وتابع: "ليه فضلت من أول يوم ليها كممثلة لحد النهاردة أيقونة يصعب تكرارها أو القرب من حجم إسمها ومكانتها علي المستوى الفني أو علي مستوي النجومية والموهبة أو حب الجمهور، ليه منى زكي أكثر ممثلة تصدقها وتتوحد معاها،ليه لو فكرت في ممثلة تلاقي صورة منى زكي هي أول صورة تيجي في بالك،بإختصار لأن منى زكي مثقفة متعلمة راقية متطورة مش بتمثل وخلاص ولا بتظهر وخلاص ولا بتتكلم وخلاص ولا مهتمة بتفاصيل الناس الفاضية".

وأردف: "ست كلامها مرتب وأسألتها ليها معنى وهدف وأنا بتكلم معاها مابلاقيش لحظه من النقاش دخل في جدل بلا هدف أو كلام من أجل الكلام وخلاص، الست دي وهي بتتكلم عن الفن تحب تسمعها ولما توصف الفن تفرح إنك تنتمي ليه من طريقة كلامها عنه،لما تناقش معاها أي موضوع تلاقي وعي وحكمة وتحضر وثقافة، ست ناجحة وزوجة وأم ناجحة، لما تتفرج علي أي مشهد ليها بتلاقيها خلته مش عادي،بتشوف تحضير ومذاكرة ورؤية ومجهود واضح وعلام وعقل مترتب وده بيبان في أصغر التفاصيل، بتقدم أي مشهد صعب ببساطة وشياكة من غير تصنع أو تشتيت،طريقتها في النقد شيك وتبسيطها لصعوبة أدوار عملتها بيدل علي ثقتها في نفسها اللي بلا حدود".

وأضاف: "حتى لما نبص للقائتها أو لدورها في المجتمع أو كلامها في ندواتها حتي في الإعلانات اللي قدمتها أو أفلامها ومسلسلاتها أو لبسها في أي ظهور ليها حتي لو مش رسمي هتلاقيها بتعرف تنتقي وهتلاقي دايما في جودة ورمز مشرف للست المصرية، بجد الكلام علي عظمة منى زكي صعب يخلص في بوست، بس حسيت بعد ما قفلت معاها إني عايز أكتب كده من كتر ما استمتعت بالكلام معاها كالمعتاد، يا بخت الفن المصري والعربي بنجمة النجوم منى زكي، ويابخت كل فنان وفنانه حضرها ونسب لفترة هي فيها، يا بخت كل زمايلها اللي من جيلها إنهم من جيل منى زكي ويا بخت كل ممثلات الجيل اللي بعدها إنهم عندهم منى زكي يتعلموا منها".

واختتم: "خاصة إنها جيل أكبر بس عشان بدأت صغيرة إنما مش أكبر منهم سنا بالعكس ما شاء الله عليها قمر وفي عز شبابها ومحافظه علي شكلها وأناقتها، ربنا يديم علي الفن نعمة منى زكي ودايما ناجحة ومتفوقة وبتمتعنا بكل دور بتقدمه وكل مشهد بتأديه، بحبك يا عظيمة ياللي حببتينا ولسه بتحبيبنا اكتر في مهنتنا".