نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “درويش” يتصدر شباك التذاكر بـ37.4 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم “درويش” هيمنته على شباك التذاكر، بعدما حقق إيرادات وصلت إلى 37 مليونًا و475 ألفًا و924 جنيهًا منذ انطلاق عرضه في دور السينما، ليحتل المركز الأول وفقًا لبيان صادر عن إحدى شركات التوزيع السينمائي.

تفاصيل فيلم درويش



فيلم درويش ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، ويحمل مفاجآت عديدة.



ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.