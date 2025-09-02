نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع ملحوظ لفيلم “روكي الغلابة” في إيرادات السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



سجل فيلم “روكي الغلابة” أمس الأثنين إيرادات يومية بلغت 568 ألفًا و554 جنيهًا في شباك التذاكر، ليأتي في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية.

وخلال 28 ليلة عرض، وصل إجمالي إيراداته إلى 45 مليونًا و863 ألفًا و91 جنيهًا، في ظل منافسة قوية مع عدد من الأفلام، على رأسها فيلم “درويش” للنجم عمرو يوسف الذي يواصل احتلال الصدارة بفارق واضح.

قصة فيلم روكي الغلابة





وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.