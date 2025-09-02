كريم فهمي: أنا الحب الأول في حياة بناتي.. وانفصال أهلي أهم حاجة حصلتلي

القاهرة - محمد ابراهيم -



تحدث الفنان كريم فهمي عن حياته الشخصية والعائلية، مؤكدًا أن أسرته هي مصدر قوته وسعادته الحقيقية.

وقال كريم: "أنا الحب الأول في حياة بناتي، وأتمنى يلاقوا الحب الأكبر في حياتهم قدام، ودانيا مراتي هي اللي بتخلي فيه توازن في حياتنا، بين الحياة الاجتماعية والعملية."

وكشف أيضًا عن تجربة انفصال والديه وتأثيرها الكبير عليه، قائلًا: "انفصال أهلي وأنا عندي 16 سنة هو اللي كوّن شخصيتي، وخلاني أعتمد على نفسي وعرفت قيمة القرش أكتر، ساعتها ممكن تكون أوحش حاجة حصلتلي، بس لما كبرت عرفت إنها أهم حاجة حصلتلي وممتن لأهلي على الانفصال اللي خلاني معتمد على نفسي كدة.

قصة مسلسل 220 يوم



قصة مسلسل "220 يوم" لـ كريم فهمي

يسلط المسلسل الضوء على رحلة مزدوجة من الألم والأمل، حيث يعيش الزوجان أحمد ومريم صراعًا وجوديًا: أحمد، الروائي الناجح، يكتشف إصابته بمرض عضال يُهدد حياته، وفي اللحظة نفسها تبشره زوجته مريم بخبر حملها بعد انتظار طويل. ومع علمه أن أمامه 220 يومًا فقط قبل خضوعه لعملية جراحية قد تودي بحياته، يقرر أن يعيش كل لحظة وكأنها الأخيرة، مستخلصًا معنى الحياة في زمن محدود.

ابطال مسلسل 220 يوم



والمسلسل يتكون من 15 حلقة فقط ويعرض على منصة شاهد ويشارك في العمل: كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، وعايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة، المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة "صباح إخوان"، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.

احدث اعمال كريم فهمي



ويذكر ان احدث اعمال كريم فهمي هو فيلم" هيبتا"، من تأليف محمد صادق، ويدور في إطار رومانسي، ويجري تصويره حاليًا، حيث يخوض فيه دور البطولة بشخصية آدم" بجانب عدد من النجوم منهم منة شلبي، وكريم قاسم، وأسماء جلال.

كما يواصل التحضير لمسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، رفقة ياسمين عبدالعزيز، وبرعاية موسم الرياض، حيث تدور في إطار كوميدي، حول حبيبين يتعرضان لأزمات كبيرة بسبب اختلاف مستواهما الاجتماعي، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري.