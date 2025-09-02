مي القاضي تشارك جمهورها لحظاتها من تركيا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي القاضي جمهورها ومتابعيها لحظاتها في تركيا بعدما نشرت مجموعه من الصور خلال إجازتها هناك.

أحدث اعمال مي القاضي

ومن ناحية اخري، تنتظر مي القاضي عرض فيلم "أوسكار – عودة الماموث"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال أكتوبر المقبل وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، ومحمد ثروت.

وايضا انتهت من تصوير مسلسل 2 قهوة بطولة أحمد فهمى، مرام على، محسن محيى الدين، مى القاضى، نانسى صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، باهر النويهى، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمرى، هبة الأباصيرى وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

اخر اعمال مي القاضي

وكان اخر اعمال مي القاضي هو مسلسل "العتاولة 2" من بطولة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومصطفى أبو سريع، وزينة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، ومريم الجندي، ومي القاضي، وهدى الإتربي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

وايضا شاركت في مسلسل "صيد العقارب"، بطولة غادة عبد الرازق تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وشارك في العمل كل من محمد علاء، رياض الخولي، أحمد ماخر وآخرين، وشاركت أيضًا في مسلسل "رحيل"، بطولة ياسمين صبري، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.