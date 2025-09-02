لهذا السبب.. عصام صاصا يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مغني المهرجانات عصام صاصا محركات البحث خلال الساعات الماضية بعدما نشر عن إصابته بجرح عميق في يده.

سبب تصدر عصام صاصا التريند

ونشر عصام صاصا صورة للجرح في يده عبر حسابه بموقع Facebook، وعلق كاتبا: "الحمدلله علي كل شي"، ولم يكشف سبب الإصابة بعد.

آخر أعمال عصام صاصا

وكان آخر أعمال عصام صاصا هي اغنيه طرحها قبل أيام بجانب عنبه، هو فيديو كليب "أنا البطل"، من كلمات محمود سوستا، وتوزيع كيمو الديب، والكليب إخراج أشرف رمضان.

وأيضًا شارك عصام صاصا في موسم رمضان الماضي من خلال أغنية "إحنا ولاد الشمس"، من مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غيبنا وغاب الإبداع"، وذلك عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات محمود سوستا، وتوزيع كيمو الديب.

كلمات أغنية "غيبنا وغاب الإبداع"

"غيبنا وغاب الإبداع

والشغلانة لمت وبتاع

بس اطمنوا رجعنا خلاص

جاري تعديل الأوضاع

طبعا هتموتوا م الخضة

ما إحنا مابنغيبش أونطة

إحنا بنركن بمزاجنا

ولما بنرجع ناخد اللقطة"