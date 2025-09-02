نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تواصل مشوار 100 سنة غنا مع على الحجار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل سلسلة المشروع الفنى 100 سنة الذى يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام والنجم على الحجار حيث تشهد الحلقة السادسة منه سهرة استثنائية تحمل طابع الوفاء والتكريم لأسم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى وتستضيف المطربين ياسر سليمان، مريم هانى، حبيبة حاتم، احمد سليمان بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو وجدى الفوى ومن إخراج مهدى السيد وذلك فى التاسعة مساء الخميس 4 سبتمبر على المسرح الكبير.

وخلال الحفل يستعرض الحجار ملامح المسيرة الفنية للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى من خلال أشعاره الغنائية البارزة التى تعاون خلالها مع كبار الملحنين والمطربين وشكلت جانبا من الوجدان الفنى للمجتمع المصرى والعربى منها ما تمنعوش الصادقين، لو مش حتحلم معايا، إتنين، النديم، ليلى وياليلى، مسألة مبدأ، آهين من الذكرى، مبسوطين، ذئاب الجبل، وإنتى مش ملكى، الرحايا، البيضا، التوبة، عدى النهار.

كما يؤدى ياسر سليمان عدوية - تحت الشجر، أحمد سليمان الهوي هوايا - أحضان الحبايب، حبيبة حاتم يا اسمراني اللون - طبعآ أحباب، مريم هاني ساعات ساعات - عيون القلب ويختتم الحفل بـ أحلف بسماها وبترابها للمجموعة.

يشار أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.