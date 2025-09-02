"شرف ما بعده شرف".. الشيخ رمضان عبد المعز يوضح معنى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد فضيلة الشيخ رمضان عبد المعز خلال لقائه مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس أن النبي ﷺ يوم القيامة يسجد تحت العرش قائلًا: "يا رب لا أسألك فاطمة ابنتي، ولا خديجة زوجتي، ولا صفية عمتي، ولا العباس، ولكن أسألك أمتي أمتي".

فيرد الله تعالى: "ارفع رأسك يا محمد، اشفع تشفع، وسل تُعطَ. أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي".

وأوضح الشيخ أن الجنة محرمة على جميع الأمم حتى تدخلها أمة محمد ﷺ، معتبرًا ذلك شرفًا عظيمًا يستوجب الاحتفاء والاحتفال بذكرى مولده الشريف.

أهمية دراسة السيرة وتعليم الأجيال

وشدد الشيخ على أن أفضل صور الاحتفال بالمولد النبوي هي تدارس السيرة النبوية العطرة، وتعريف الأبناء بشخصية النبي ﷺ وأخلاقه ودوره في بناء الأمة، حتى يظل قدوة للأجيال المتعاقبة.

أسماء النبي ﷺ ومعانيها

تطرق فضيلة الشيخ إلى بعض أسماء النبي ﷺ كما ذكرها بنفسه: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب (لا نبي بعده).

وبيّن أن اسم "أحمد" قد يحمل معنى الفعل المضارع (أي أحمد الله)، كما قد يدل على اسم تفضيل.

أصعب يوم في حياة النبي ﷺ

روى الشيخ موقفًا مؤثرًا من حياة الرسول ﷺ، حيث بكت السيدة عائشة رضي الله عنها حين علمت أن أصعب أيام النبي كان يوم أحد، إذ بكى بكاءً شديدًا على عمه حمزة بن عبد المطلب، سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله.

ورغم المصاب الجلل، ختم النبي ﷺ اليوم بحمد الله قائلًا: "اللهم لك الحمد كله".

الابتهالات والمدائح النبوية

كما شهدت الحلقة مشاركة المبتهل فوزي عياد الذي أضفى أجواء روحانية بتقديم عدد من المدائح والابتهالات النبوية، منها: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وأنت فينا لا نعذب يا حبيب، وفي حراء كنت تعبد ربك الهادي.

كيفية الاحتفال الصحيح بالمولد النبوي

وفي جانب آخر، أوضح الشيخ أن الاحتفال بمولد النبي ﷺ لا يقتصر على المظاهر، بل يتمثل في:

• اتباع هدي النبي ﷺ.

• محبة ما كان يحب وكراهية ما كان يكره.

• الإكثار من ذكره والصلاة والسلام عليه.

• تعليم السيرة للأبناء والأحفاد.

وأكد أن هذا هو الشكل الأمثل للاحتفال، وهو ما يليق بعظمة الذكرى وسمو مكانة الرسول ﷺ.