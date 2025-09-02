نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف يكتشف عن تفاصيل كواليس فيلمه "درويش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمرو يوسف عن كواليس فيلمه الجديد «درويش»، مؤكدًا أن العمل من أصعب التجارب التي خاضها سواء على المستوى الإنتاجي أو الفني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»،.



وقال عمرو يوسف: «العمل في الفترة دي مش سهل، لأنه إنتاجيًا مكلف جدًا.. من الديكورات للجرافيك وحتى الملابس اللي كلها اتفصلت من الصفر، لأي ممثل حتى لو كومبارس، لأن أي حاجة ممكن تفلت قدام الكاميرا».



وتابع: «الفيلم تعبنا فيه كلنا، سواء وراء الكاميرا أو قدامها، وكنت خايف من عدم تقبل بعض الجمهور لمشاهدة أفلام من الفترة الزمنية اللي بنعرضها».

تفاصيل فيلم درويش

فيلم درويش ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، ويحمل مفاجآت عديدة.



ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.