محمد أبو داوود: والدي كان بياخدني المسرح وأنا عندي 9 سنين

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد أبو داوود عن ذكرياته مع والده منذ الطفولة مشيرًا عن بداياته المبكرة في المسرح، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.

تصريحات محمد أبو داوود



وقال محمد أبو داوود: "وأنا عندي 9 سنين والدي كان بياخدني معاه المسرح وبقدم أدوارًا صغيرة، ولما مكنتش بمثل كان بيوقفني على الباب أراقب الناس اللي بتقطع تذاكر".

وتابع: "كنت برجع من المدرسة أروح على المسرح مكنتش برتاح خالص لدرجة إني كنت بدعي عليه، لحد ما كبرت مسكت مسرحية فيها محترفين لوحدي بقيت بدعيله".

وعن عن بكائه في حفل زفاف إبنته وقال: "هي بنتي الكبيرة ومقدرتش أمسك دموعي لأن الأغنية مؤثرة جدًا".