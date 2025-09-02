نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضواء فينيسيا تلمع مع العرض الأول لـ The Smashing Machine.. وتكريم كيم نوفاك وتواجد عربي لافت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حضورًا مميزًا لفريق عمل فيلم The Smashing Machine، حيث خطف الأنظار نجم هوليوود دواين جونسون إلى جانب الممثلة البريطانية إيميلي بلانت، والمصارع الأمريكي السابق مارك كير الذي يجسد جونسون شخصيته في الفيلم. كما شارك في الحضور المخرج الأمريكي بيني سافدي، والمنتجان ديفيد كوبلان وهايرام غارثيا، ليكون العرض العالمي الأول للعمل أحد أبرز محطات المهرجان.

وقبيل المؤتمر الصحفي للفيلم، خضع جونسون وبلانت مع صناع العمل لجلسة تصوير خاصة أثارت تفاعلًا واسعًا، حيث بدت chemistry واضحة بين فريق الفيلم الذي يُنتظر أن يحقق صدى كبيرًا بعد عرضه الأول.

وفي سياق آخر، منح المهرجان النجمة الأمريكية الأسطورية كيم نوفاك جائزة الأسد الذهبي عن مجمل مسيرتها الفنية. نوفاك، المولودة في شيكاغو عام 1933، تركت بصمة استثنائية في تاريخ السينما العالمية منذ بداياتها كعارضة أزياء وحتى تألقها الكبير على الشاشة الفضية.

أما الحضور العربي، فكان بارزًا من خلال فيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية "صوت هند رجب"، الذي يروي مأساة استشهاد طفلة فلسطينية تبلغ من العمر ست سنوات خلال عدوان إسرائيلي على غزة مطلع عام 2024. ويعرض الفيلم في أكثر من قاعة كبرى ضمن المهرجان، حيث يوثق اللحظات الأخيرة للطفلة أثناء محاولتها طلب النجدة عبر خط طوارئ للهلال الأحمر.

بهذا التنوع ما بين أفلام هوليوود الضخمة، والتكريمات التاريخية، والأصوات العربية التي تنقل قضايا إنسانية مؤثرة، يواصل مهرجان فينيسيا تعزيز مكانته كواحد من أعرق وأهم المحافل السينمائية في العالم.

