بسمة بوسيل تشعل السوشيال ميديا بعد تألقها في amfAR بالبندقية وتتصدر الترند

تصدر اسم الفنانة المغربية بسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد إطلالتها اللافتة في حفل amfAR بمدينة البندقية الإيطالية، حيث تحوّلت صورها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" إلى حديث رواد السوشيال ميديا، وموضوع نقاش واسع بين مؤيد ومعارض.

فقد ظهرت بوسيل بفستان طويل باللون العاجي المائل إلى الذهبي الفاتح، بتصميم درامي انسيابي أبرز قوامها، مع فتحة ساق جريئة وذيل قصير منح الإطلالة لمسة من الفخامة،وأكثر ما أثار الجدل هو الجزء العلوي المكشوف الأكتاف، والمزين بوشاح شفاف من نفس اللون يلتف حول الرقبة وينسدل على الكتف. هذا التفصيل بالتحديد فتح بابًا كبيرًا للتعليقات، حيث رأى البعض أن الفستان جمع بين الجرأة والتغطية بشكل غير مألوف، فيما وصف آخرون الإطلالة بأنها "متناقضة" تجمع بين الحجاب والجرأة في الوقت نفسه.

مصمم الفستان، حسن إدريس، أوضح في تصريحات إعلامية أن الوشاح لم يكن تفصيلًا عشوائيًا بل عنصرًا أساسيًا في التصميم، مؤكّدًا أنه أُعدّ ليُلفّ بطرق مختلفة ويمنح صاحبة الإطلالة حرية في اختيار الشكل النهائي. كما أشار إلى أن الفستان صُنع من قماش التول الفاخر، ومُطرز يدويًا بخيوط القصب بالذهبي والفضي والأبيض، ما جعله تحفة تجمع بين الحرفية والدقة.

أما بسمة بوسيل فقد حرصت على استكمال اللوك بلمسات تزيد من التوازن بين الفخامة والنعومة، حيث ارتدت حذاء أبيض بكعب عالٍ مزين بتفاصيل لامعة، واختارت إكسسوارات بسيطة لا تطغى على تفاصيل الفستان. أما مكياجها فجاء ناعمًا ركّز على إبراز العيون، مع تسريحة شعر منسدلة بفرق وسطي أضفى لمسة طبيعية أنيقة.

اللافت أن إطلالة بوسيل لم تمر مرور الكرام، إذ تصدرت ترند "جوجل" ومختلف المنصات، وتحوّل اسمها إلى الأكثر تداولًا بين جمهور الموضة والفن. بعض المتابعين أشادوا بقدرتها على خطف الأنظار في محفل عالمي مثل amfAR، معتبرين أنها وضعت بصمة خاصة تعكس شخصيتها المتمردة والأنيقة في آن واحد، بينما شدّد آخرون على أن الجدل حول مظهرها دليل على نجاحها في إثارة الاهتمام وتحقيق صدى واسع.

وبين الانقسام في الآراء، تبقى الحقيقة أن بسمة بوسيل استطاعت أن تخطف الأضواء من كبار الحاضرين في البندقية، وأن تُحوّل ظهورها إلى حديث الساعة، مؤكدة مرة جديدة أنها تعرف كيف تجمع بين الموضة والجرأة لتظل محط الأنظار أينما وجدت.