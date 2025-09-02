نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام عمر يتصدر تريند جوجل بعد انطلاق تصوير مسلسل «بطل العالم» على منصة «يانغو بلاي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان الشاب عصام عمر محركات البحث «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن بدء تصوير المسلسل الجديد «بطل العالم»، وهو أحدث الأعمال الأصلية لمنصة «يانغو بلاي»، والذي يجمع نخبة من النجوم في عمل درامي يدمج الأكشن بالكوميديا في قالب مليء بالمغامرة والإثارة.

المسلسل من تأليف الكاتب هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد، ويضم في بطولته كلًا من فتحي عبد الوهاب، وجيهان الشماشرجي، محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، ومنى هلا، إلى جانب النجم الصاعد عصام عمر الذي خطف الأضواء فور الإعلان عن شخصيته الجديدة.

ويجسد عصام عمر في العمل شخصية صلاح، الملاكم السابق الذي تدفعه الظروف الصعبة إلى العمل كـ«بودي جارد». وفي مفارقة درامية مليئة بالتشويق، تجمعه الصدفة مع شخصية دنيا، التي تؤديها الفنانة جيهان الشماشرجي، في أول تعاون بينهما، حيث تظهر في صورة فتاة تنتمي لعائلة غنية، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بسبب تراكم الديون وغياب والدها.

وتبدأ أحداث العمل من هذه النقطة، إذ تضطر دنيا لطلب المساعدة من صلاح لاستعادة ميراث والدها، لتبدأ رحلة محفوفة بالمخاطر، يدخلان خلالها في مواجهة مع عصابات المراهنات بقيادة «المحروق»، الذي يجسده ببراعة الفنان الكبير فتحي عبد الوهاب. وبين لحظات الهروب والمطاردات المشوقة، لا يغيب الجانب الكوميدي الذي يضفي على الأحداث طابعًا خاصًا، يجعل المشاهد يعيش مزيجًا من الإثارة والضحك في آن واحد.

ومع تصاعد الأحداث، لا تقتصر القصة على صراع مع الخارج فقط، بل تمتد إلى رحلة إنسانية داخلية، حيث يعيد كل من صلاح ودنيا اكتشاف معنى الثقة، والحب، والفرص الثانية في الحياة. وهو ما يجعل «بطل العالم» عملًا متكاملًا يلامس مشاعر الجمهور ويقدم صورة مختلفة عن دراما الأكشن المعتادة.

وقد أثار الإعلان عن المسلسل حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصدر اسم عصام عمر محركات البحث، حيث اعتبره الجمهور واحدًا من أبرز الوجوه الشابة التي استطاعت أن تثبت حضورها في وقت قياسي، وينتظر الكثيرون رؤيته في شخصية صلاح، لما تحمله من تحديات درامية وأبعاد إنسانية عميقة.

ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات فقط، في إطار من الإيقاع السريع الذي يناسب طبيعة المنصات الرقمية، وهو ما يزيد من حالة الترقب لدى المشاهدين قبل عرضه الرسمي.