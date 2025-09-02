داليا البحيري حديث مواقع التواصل وتتصدر تريند جوجل بعد كشف صيفها الأصعب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة داليا البحيري قائمة الأكثر بحثًا على محركات البحث "جوجل"، بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام منشورًا مطولًا روت فيه تفاصيل صيف مليء بالتحديات والأزمات، واصفة إياه بأنه الأصعب على الإطلاق رغم حبها الكبير لهذا الفصل.

وكشفت البحيري في رسالتها أنها عانت من ضغوط متزايدة نتيجة انتقال مفاجئ من منزلها، وهو ما انعكس على صحتها وأصابها بوعكة قوية استمرت أسابيع، لتزداد الأمور سوءًا بعد إصابة زوجها أيضًا واضطرارهما للتوجه إلى المستشفى.

ولم يتوقف الأمر عند الوعكة الصحية، إذ سردت البحيري تفاصيل حادث سيارة تعرضت له أثناء عودتها من الساحل، مؤكدة أن ستر الله أنقذها بعدما انفجر إطار سيارتها عند بوابة الدخول، قبل أن تتلقى المساعدة من رجال المرور الذين وجهت لهم شكرًا خاصًا على موقفهم الإنساني.

المنشور الذي حمل جانبًا إنسانيًا صريحًا من حياة النجمة لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين حرصوا على الدعاء لها بالشفاء ودعمها، وهو ما جعل اسمها يتصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضية.