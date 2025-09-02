نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. قناة ON تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "وتر حساس 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحه الرسميه لـ قناة ON عن البوسترات الفردية لنجوم وأبطال مسلسل "وتر حساس 2"، تمهيدا لعرضه قريبا على شاشتها.

ابطال مسلسل "وتر حساس 2"

مسلسل وتر حساس من إنتاج المتحدة استوديوزويعرض على قناة on، ويشهد الجزء الثاني مشاركة عدد من الفنانين الجدد الذين لم يظهروا في الجزء الأول لتجسد الشخصيات الجديدة المضافة على الأحداث، وأبرزهم غادة عادل، رانيا منصور، نبيل عيسى، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، إلهام وجدى وذلك بجانب نجوم الجزء الأول من العمل.

قصة مسلسل "وتر حساس 2"

تدور أحداثه ضمن إطار درامي حول قضايا اجتماعية متنوعة، كما حدث في الموسم الأول مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، ويستكمل العمل في موسمه الجديد كشف الخيوط المعقدة للعلاقات الإنسانية، ومواجهة بين الحب والانتقام على مدار 45 حلقة.

ابطال الجزء الأول لمسلسل "وتر حساس"

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل "وتر حساس" عرض في 2024، وشارك في بطولته كل من صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

اخر اعمال غادة عادل

وكان اخر اعمال غادة عادل هو مسلسل المداح 5 دارت أحداثه في إطار رعب تشويقي، وتناول العمل قصة صابر المداح والذي يقدم شخصيته حماده هلال، ويدخل في صراعات دائمة مع الجن، من أجل التغلب عليهم والتخلص من شرورهم التي تهدده وتهدد أهله، فيما شهد الجزء الخامس العديد من المفاجآت.