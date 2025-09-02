أحمد عصام يضيء سماء بيروت بعروض نارية مبهرة وأفكار مبتكرة في حفل عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجم أحمد عصام أجواء حفل النجم عمرو دياب في العاصمة اللبنانية بيروت بعروض نارية استثنائية رافقت مجموعة من أبرز أغانيه، بينها "بابا" و"خطفوني"، إضافة إلى باقة من أشهر أعماله التي تفاعل معها الجمهور بشكل غير مسبوق.

الحفل حضره جمهور غفير ارتدى اللون الأبيض بالكامل، ليشكل مشهدًا بصريًا رائعًا تمازج فيه الغناء الحي لعمرو دياب مع المؤثرات البصرية والألعاب النارية التي صمّمها أحمد عصام بعناية لتواكب كل إيقاع ولحظة موسيقية.

وقد تميز الحفل أيضًا بجهاز T-shirt Gan، الذي قام بتوزيع تيشرتات على الجمهور تحمل أسماء جميع ألبومات عمرو دياب الـ 35، في فكرة مبتكرة من أحمد عصام أضفت بعدًا تفاعليًا فريدًا على التجربة، حيث تحوّل الجمهور إلى جزء من العرض الفني نفسه.

وتحوّل الحفل إلى حدث استثنائي وصفه الحاضرون بـ "اللوحة الفنية المتكاملة"، حيث كان أحمد عصام شريكًا أساسيًا في خلق أجواء بصرية وسمعية ساحرة جعلت كل أغنية تجربة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة والتفاعل المباشر مع الجمهور.