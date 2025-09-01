كل ما تريد معرفته عن إميلي شاه زوجة النجم مينا مسعود

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الممثلة الهندية الأمريكية إميلي شاه حديث الإعلام العالمي بعد ارتباطها بالنجم المصري مينا مسعود، بطل فيلم “علاء الدين” من إنتاج ديزني، وذلك عقب زفاف أسطوري أقيم في توسكانا الإيطالية، جمع بين التقاليد المصرية والهندية في احتفال استمر ثلاثة أيام.

وبدأت علاقة مينا مسعود وإميلي شاه عبر تطبيق للمواعدة، قبل أن تتحول سريعًا إلى قصة حب توجت بخطوبة أُعلنت رسميًا في اليابان مايو 2024 عبر مجلة HELLO، ثم زواج حضره نخبة من الأصدقاء والعائلة وسط أجواء رومانسية عابرة للثقافات.

من هي إميلي شاه؟



ولدت إميلي شاه (Emily Shah) عام 1995 في الولايات المتحدة، وهي ابنة المنتج السينمائي الهندي المعروف براشانت شاه، ونشأت في بيئة متعددة الثقافات انعكست على اهتماماتها الفنية، وتتقن ثلاث لغات: الإنجليزية والهندية والجوجاراتية.

فازت إميلي بلقب ملكة جمال نيوجيرسي عام 2014، قبل أن تبدأ دراستها في التمثيل بمعهد لي ستراسبيرج في هوليوود، وأكاديمية نيويورك للأفلام، وأكاديمية مادوماتي في مومباي حسب رؤية الإخبارية، إلى جانب ذلك تدربت على فنون الرقص مثل الباليه والهيب هوب والجاز.

أعمالها السينمائية



خطت إميلي خطواتها الأولى في هوليوود من خلال فيلم Furious 7 (2015) حيث عملت كمساعدة مخرج، ثم شاركت في عدة أفلام منها:A-X-L (2018)، Fortune Defies Death (2018) الذي شكّل أول بطولة لها، Jungle Cry (2019)، كما ظهرت في الفيلم الوثائقي The Big Fat Fix (2017).

ديانتها وحياتها الخاصة



تدين إميلي شاه بالهندوسية، وقد روعي في زفافها من مينا مسعود أن يقام وفق الطقوس الهندية والمسيحية معًا، تكريمًا لخلفيتيهما الدينية والثقافية.