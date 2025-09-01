عرض فيلم "رسالة الإمام" بمناسبة المولد النبوي على قنوات المتحدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قنوات الشركة المتحدة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، فيلم خاص مأخوذ عن مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض في رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

الفيلم تصل مدته إلى ساعتين، وهو دراما دينية تاريخية، يقدم في نسخة مختصرة من المسلسل، عن السنوات الست الأخيرة من حياة الإمام الشافعي في مصر، موضحًا كيف أثرت الثقافة والمجتمع المصري على فكره وتعاليمه.



"رسالة الإمام" من بطولة الفنان خالد النبوي في دور الإمام الشافعي، بمشاركة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، سلمى أبو ضيف، وآخرين.

مواعيد العرض:



قناة ON: الجمعة الساعة 8 مساءً



قناة الحياة: الخميس الساعة 10:30 مساءً



قناة الحياة دراما: الجمعة الساعة 12 منتصف الليل



قناة DMC: الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا