لهذا السبب.. بسمة بوسيل تتربع على عرش التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث بعدما أثارت حالة واسعة من الجدل خلال حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان مكشوف بفتحة طويلة، ومعه غطاء رأس أقرب إلى الحجاب.

سبب تصدر بسمة بوسيل التريند

وظهرت بسمة بوسيل بفستان مكشوف، وضعت على رأسها غطاءً يشبه الحجاب، في إطلالة وصفت من قبل كثيرين بأنها صادمة ومتضاربة، وانهالت التعليقات الغاضبة من المتابعين الذين اعتبروا أن هذا الظهور يجمع بين تناقضات لا تليق.

أحدث اعمال بسمة بوسيل

من ناحية أخرى، تشارك بسمة بوسيل في فيلم بيج رامي، بجانب رامز جلال، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى، وتدور احداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث يدخل رامز في قصة حب مع الشخصية التي تقدمها بسمة بوسيل، ويواجهان معًا العديد من المواقف الطريفة والمفارقات التي تختبر حبهما.

أخر اعمال بسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل قد استأنفت نشاطها الفني مع المنتج محمد حامد، في أغنية جديدة بعنوان أبو حب، ضمن أغاني ألبومها الجديد حلم، الذي طرحته مؤخرا وضم 6 اغنيات، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع جلال حمداوي، ومن إنتاج شركة كاسيت ميديا للمنتج محمد حامد.