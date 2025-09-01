"3 أكتوبر ".. مدحت العدل يعلن عن الموعد الأول لعرض مسرحية " أم كلثوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي لمسرحية "أم كلثوم " في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور صناعه.

كشف الدكتور مدحت العدل مؤلف ومنتج المشروع في تصريحات صحفية أن العرض الأول للمسرحية سيكون في 3 أكتوبر على أحد مسارح القاهرة.

المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، ‎مهندس ديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، ‎مدرب أصوات أ.د جيهان الناصر وأ.د ‎إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك.

أم كلثوم.. دايبين في صوت الست، من إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)