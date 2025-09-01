خاص | ملاك عادل لـ«دوت الخليج الفني»: «حفلة تخرج من حياتي» من واقع الحياة.. وفكرت في تامر حسني لـ «يا حب»

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر ملاك عادل تفاصيل تعاونه مع تامر حسني بعد الترتيب لذلك منذ سنوات حيث حقق معه نجاح كبير بأغنية ياحب وحفلة تخرج من حياتي.



وكشف ملاك عادل لـ دوت الخليج الفني تفاصيل التعاون مع تامر حسني قائلًا:"

من سنين كان في فكرة أغنية اشتغلنا عليها أنا وتامر وللأسف مكملناش

اغنيه حفله تخرج من حياتي مكنتش معموله لحد والناس حبيتها عشان حقيقيه مافيش حد فينا ماقبلش ناس مؤذيه وخصوصا إنه ا اغنيه دمها خفيف مش دراما وفيها طاقه ايجابيه رغم إنه ا لناس تعبتنا في حياتنا".



تفاصيل اغنية ياحب لـ تامر حسني



وعن أغنية ياحب أضاف:" اشتغلناها في المطلق انا ومحمد يحيي ولما خلصت فكرنا في تامر حسني واتغنت قبل نزول الالبوم بيومين".

التأليف بلغات أخرى

أما عن تعلم لغات من أجل التأليف قال:"مش هتعلم لغة علشان اكتب لهجة معينه لأن الكتابة احساس والاحساس علشان يتصدق لازم يبقي من جوانا مش هندور عليه في لغة تانية".

تعاونات شعبي

واختتم بالحديث عن تعاوناته الشعبي :"بحب محمود الليثي وبوسي وهما اكتر اتنين نجحت معاهم في الاغاني الشعبي"