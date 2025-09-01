نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " كان معيشنا في مغامرات".. جيهان الشماشرجي تكشف عن كواليس العمل مع السقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالاسرار حلت جيهان الشماشرجي ضيفة على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس والتي كشفت من خلاله عن كواليس حياتها الشخصية والمهنية.

وقالت جيهان الشماشرجي: "أحمد السقا على طول كان معيشنا في مغامرات في كواليس أحمد وأحمد وطول الوقت في أكشن وفعلًا هو أجدع واحد في مصر وفي الأول كنت مستغربة لكن دلوقتي خلاص اتعودت".



وعن حياتها الشخصية قالت جيهان: "مريت بتجربة قاسية ومن بعدها كنت عايزة اعتزل، وسافرت هجيت وقعدت لوحدي كتير، كنت ببص في المراية ومش عارفة ملامحي وشكلي متغير، مكنش عندي ثقة في نفسي، كان عندي إحساس وحش أوي تجاه نفسي، مكنتش بتكلم مع حد وأبص في عينه علشان ميشوفش قد إيه أنا قبيحة".

وتابعت: "ونظرتي للراجل اتغيرت من ب عد التجربة ديوبقيت عارفة إيه اللي أنا مش عايزاه خالص، وبتبقى نوعية معينة وباينة وعرفت أنا عايزة إيه وعمره ما بيجي".