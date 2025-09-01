"عقارب".. ويجز يكشف عن تفاصيل ألبومه الجديد ويعلق على جدل "البخت"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح مطرب الراب ويجز عن أسرار في حياته الشخصية والفنية خلال لقائه مع بيلبورد، كاشفًا عن تفاصيل ألبومه الجديد وعن أغنية البخت.

وقال ويجز: "بقالي أكثر من عام بحضر للألبوم الجديد بتاعي عقارب وبحب كل حاجة تطلع مظبوطة ولحد دلوقتي بحاول أتأقلم مع الشهرة وطول الوقت بيحصل مواقف كتير بيكون لازم أتعامل معاها بالشكل المظبوط".

وعن أغنية البخت قال ويجز: "وتراك البخت حصل عليه موجه اشاعات ومحبتش اعلق وقتها ومش شرط تكون معمولة لحد بعينة مش شرط تكون لحد بيمثل والموضوع كان بسبيط وأنا في نص الراب المصري وبحب المهرجانات والراب وكل أنواع الموسيقى".

وأختتم ويجز: "دايمًا بحاول أن كل حفلة تكون أقوى من الحفلة اللي قبلها وده اللي بعمله في أي ألبوم وفيه فرق بين انك تكون شاطر في الشغل وانك تشتغل على نفسك، وكل الناس عندها".