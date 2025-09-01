"السهرة حلوة" تجمع الأختين نيفين رجب وغادة رجب في دويتو جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهيا الأختين نيفين وغادة رجب من تسجيل أحدث أغنياتهم، والتي تجمعهما لأول مرة معًا في دويتو واحد، وهي أغنية تحمل اسم "السهرة حلوة".

وتعاونت غادة ونيفين في الأغنية مع الشاعر لؤي الجوهري وتلحين أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم جيتار أحمد حسين، صوليست محمود شاهي طبلة ماجد الصواف، ميكس وماستر محمد جودة، إخراج أحمد جريزمان.

ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المُقبلة، ويعتر التعاون الأول للاختين، اللتان تنحدران من بيت فني كبير، حيث امتهنت غادة ونيفين الغناء، بعدما ورثتا الموهبة عن والدهما الفنان الصوليست رضا رجب وعميد معهد الموسيقى الساق.