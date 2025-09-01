الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الفنان السوري الشامي عن مشاريعه الفنية الجديدة التي يعتزم طرحها خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2025، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنيته الأخيرة "بتهون"، التي أطلقها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

الشامي يشعل إكس بإعلان فني مثير

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أعلن الشامي عن مجموعة من الأغاني الجديدة، مشيرًا إلى أنها تأتي استجابة لطلب الجمهور بعد تصدر أغنية "بتهون" عالميًا.

وقال الفنان إن الأغاني الجديدة ستكون أشبه بألبوم يحمل طابع الفرح والحب، مضيفًا أن الشهر المقبل سيشهد زخماً فنياً كبيراً، وعلق قائلاً: مع الشامي هاد الشهر ما رح تقدر تغمض عينيك.



وقد تفاعل جمهور الشامي بشكل واسع مع تدوينته، حيث عبّر العديد من المتابعين عن حماستهم للأعمال القادمة، وكتبوا تعليقات من بينها: "فخورين فيك واثقين إن الألبوم راح يكسر الدني"، و"من غنية لغنية، ومن نجاح لنجاح… إنت وعد للفن الجميل، وإحنا شهود ع هالرحلة"، و"نحنا هيك مو قادرين نغمض عيونّا".



وكان الشامي قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته "بتهون"، وسط تفاعل كبير من جمهوره في الوطن العربي، إذ حققت الأغنية ملايين المشاهدات خلال أيام قليلة من إطلاقها.

وتناولت الأغنية مشاعر الفقدان والخذلان، وهي من كلمات وألحان الشامي، وشاركه في التوزيع الموسيقي إليان دبس، الذي تولى أيضًا مهمة الميكساج، فيما أنجز دي جي ناس الماسترينغ، وأخرج الكليب بيار خضرة.