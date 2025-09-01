"دارك شوكلت".. مسلسل جديد يرصد حياة البنات بعيون محمود جمال حديني

القاهرة - محمد ابراهيم - تم طرح المسلسل الجديد “دارك شوكلت” للمخرج والكاتب المسرحي والدرامي محمود جمال حديني على منصة يوتيوب، وحقق منذ إطلاقه نجاحًا ملحوظًا وتفاعلًا واسعًا وآلاف المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تيك توك، إنستجرام وفيس بوك، حيث لاقى أصداء إيجابية بين الجمهور.

أحداث مسلسل دارك شوكلت

‎

يرصد العمل تفاصيل دقيقة من حياة أربع فتيات في الثلاثينات من العمر، في إطار درامي كوميدي ورومانسي، يمزج بين الحكي الإنساني والمواقف الواقعية المؤثرة.

‎نجوم دارك شوكلت

يضم المسلسل نخبة من الفنانات الشابات، وهن: سماح سليم، وسالي سعيد، ونادية حسن، وهاجر حاتم، ومريم عيد، حيث تجتمع الشخصيات الأربع داخل كافيه، وتبدأ كلٌ منهن في كشف جانب من حياتها العاطفية والاجتماعية، بما تحمله من تحديات، وانكسارات، وأمل.

‎

المسلسل من إنتاج مستقل، ويضم فريق عمل مميز، مونتاج إيهاب صالح، وديكور هبه الكومي، وتصوير خالد مختار، وموسيقى تصويرية رفيق يوسف.

‎

ويُعد “دارك شوكلت” من أحدث أعمال محمود جمال حديني، الكاتب والمخرج المصري المعروف بأعماله المسرحية الناجحة مثل: “1980 وأنت طالع”، “يوم أن قتلوا الغناء”، “سينما 30”، “بيت روز”، و”بيت الأشباح”. كما أخرج وكتب عدة مسلسلات من بينها “سجن اختياري”، “لايف شو”.

‎أبرز الجوائز

ويُذكر أن حديني حاصل على العديد من الجوائز المرموقة، منها: جائزة الدولة التشجيعية، جائزة ساويرس الثقافية، وأربع مرات جائزة أفضل مؤلف في المهرجان القومي للمسرح المصري.