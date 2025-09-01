كيت بلانشيت تخطف الأضواء بوردة صفراء في افتتاح فيلمها بمهرجان فينيسيا

القاهرة - محمد ابراهيم -



أشعلت النجمة العالمية كيت بلانشيت أجواء السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد Father Mother Sister Brother. وقد تميّزت بلانشيت بإطلالة لافتة حيث حملت وردة صفراء بيدها، بينما حرصت على التوقيع لمعجبيها والتقاط الصور معهم وسط ترحيب كبير من الجمهور.

الفيلم الذي يشارك في المسابقة الرسمية لعام 2025، ينتمي إلى فئة الكوميديا الدرامية، وهو من تأليف وإخراج جيم جارموش، ويضم فريقًا تمثيليًا بارزًا يشارك فيه كل من فيكي كريبس، آدم درايفر، مايم بياليك، توم وايتس، شارلوت رامبلينغ، إنديا مور، ولوكا سابات إلى جانب بلانشيت.

وفي إطار المنافسة نفسها، يشارك الفيلم التونسي صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية، الذي يمثل تونس في ترشيحات جوائز الأوسكار الـ98، ليكون ثاني أفلامها التي تخوض هذه التجربة بعد الرجل الذي باع ظهره الفائز بجائزتين في دورة المهرجان عام 2020، والذي رشح لاحقًا للأوسكار.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم Father Mother Sister Brother للجمهور يوم الأربعاء 3 سبتمبر بقاعة سالا غراندي عند الرابعة والنصف مساءً، ويليه عرض ثانٍ في قاعة بالا بينالي عند الثامنة مساءً.

