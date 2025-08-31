نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر عن رفضها أدوار لا تتناسبها: 'عاوزه يتقال عليا ست محترمة' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر، عن متابعة هاجمتها بشكل كبير ووجهت لها وصلة من الشتائم، موضحة أن تلك الفتاة تدعى النبؤة ولديها وحي.



وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "أنا بعشق القرآن الكريم ولما بمسك سورة بحفظها من صميمي، ومليش علاقة بالكلام اللي بيتقال عليا أني غنيت أو رقصت في الأفلام، في ناس كرهتني ولكن لقيت ناس كتير بتحبني وبتدعمني بشكل كبير".



وأضافت فريدة سيف النصر، أنها قررت أن تأخذ إجراء قانوني ضد تلك الفتاة التي شوهت سمعتها بأقاويل كاذبة، معقبة بأنها تعيش في شقتها منذ بداية زواجها ولا تمتلك فيلا حتى يُقال عنها أنها تتاجر في الأعضاء أو تقوم بخطف أطفال لكي تأخذ منهم أعضاؤها حسبما قيل عنها منذ ساعات قليلة.



وأوضحت فريدة سيف النصر، أن هناك غيرة فنية جعلت بعض الأشخاص يهاجمونها، مردفة أنها ترفض عدة أعمال فنية كثيرة خلال الفترة الحالية كون هناك أدوار لا تتناسب مع موهبتها وسنها، معقبة: "أنا عاوزة يتقال عليا ست محترمة مش مليونيرة لأن في القبر معنديش خزنة عاوزه السيرة الحلوة وبس".