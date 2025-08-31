نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر: 'في فنانين بتسئ لفنهم باللي بيعملوه على التيك توك' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة فريدة سيف النصر، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الأشخاص المسيئين لها عبر تطبيق التيك توك، موضحة أن هناك عدد قليل من الوسط الفني يسيئون لمهنتهم.



وتابعت فريدة سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها محظوظة للغاية وتربت بشكل جيد في الوسط الفني، وهناك عدد قليل من الفنانين يعطون إنطباع سيئ عن الفنانين بسبب ظهورهم بشكل مهين في لايفات التيك توك، مشيرة إلى أن هناك "أفيهات" مبتذلة ورخيصة والبعض يجري ورائهم لمجرد التريند.



وأضافت فريدة سيف النصر: "أنا ضد أني أطلع أرخص من نفسي وأبتذل واعمل حاجات أوفر، ومجتمعنا مش محتاج تديه الحرية لأنه مش بيعمل ليها حساب، والحرية عندهم فُجر وتسول وإبتذال.. ومصر مش الشوية دول وولاد البلد مش بيعملوا كده ولا طريقة كلامهم والأماكن الشعبية محترمة عن اللي بنشوفه على التيك توك".



وأشارت فريدة سيف النصر، إلى أنها ترد على المتابعين الذين يوجهون لها السب والشتائم عبر صفحتها، والسوشيال ميديا لها حدين إيجابي وسلبي، "في ناس بتقلع على اللايف هما دول بيعملوا إيه؟".